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Son dakika: Amasyalı çift mezrada yalnız yaşıyor

Amasyalı çift yalnız kaldıkları mezrada yaşamlarını sürdürüyor

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki mezrada yalnız yaşayan 75 yaşındaki Mehmet ve 73 yaşındaki Fatma Acar çifti, zorunlu ihtiyaçları dışında mezradan ayrılmıyor

30.03.2022 - 12:18 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Amasya'nın Merzifon ilçesinde 75 yaşındaki Mehmet ve 73 yaşındaki Fatma Acar çifti, 55 yıldır kendilerinden başka kimsenin olmadığı mezrada yaşamını sürdürüyor. Merzifon'a 25 kilometre uzaklıktaki Makaslar Vadisi eteklerinde bulunan mezrada yaşayan Acar çifti, ilerlemiş yaşlarına rağmen zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

  • Mezradaki 3 odalı kerpiçten evlerinde şehir hayatından uzak olan Acar çifti, sabahın ilk ışıklarıyla uyanarak odunlarını kırıyor, sobalarını yakıp çaylarını demliyor. Yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde ettikleri süt, tereyağı, peynir ve yumurtayı satarak geçimlerini sağlayan Acar çifti, erzak almak gibi zorunlu ihtiyaçları dışında mezradan ayrılmıyor.

  • Telefon, bilgisayar gibi teknolojik aletleri de kullanmayan Acar çifti, oğullarının 3 yıl önce evlerine kurduğu güneş enerjisi paneliyle de ihtiyaçları olan elektriği üretiyor.

  • "ÜÇ YAŞINDAN BERİ BURADAYIM"

    Üç çocuk babası ve 6 torun sahibi Mehmet Acar, henüz 3 yaşındayken ailesinin mezraya göç ettiğini, anne ve babalarının ölümünden sonra kardeşlerinin ilçeye taşındıklarını söyledi. Büyüdüğü topraklardan vazgeçemediğini dile getiren Acar, "Ömrümüz burada geçti. Üç yaşından beri buradayım. Zaten küçük yaşta geldik buraya. Canım sıkılsa ne yapacağız? Baba vatanı. Nereye gideyim? Burada geçimimizi sağlıyoruz. 55 yıldır evliyiz. Eşimle beraber burada hayatı paylaşıyoruz. Burada geçiniyoruz, burada duruyoruz, başka yere gittiğimiz yok. İyi, kötü burada geçiniyoruz mutluyuz" dedi.

  • Mezrada yaşamanın güzellikleri kadar zorlu yanlarının da bulunduğunu, hayvancılık yaparak geçindiklerini anlatan Acar, şunları kaydetti:

    "72 yıldır buradayım. Hayvancılıkla uğraşıyorum, başka bir işim yok. Hayvanlarımı güdüyorum, yemlerini veriyorum. Özellikle kış ayında yol ve ekmek bakımından sıkıntı yaşıyoruz. Bazen gidip getiremiyoruz. Elektrik sıkıntısı yaşıyorduk. Üç yıl önce güneş paneli taktırdık. Ondan önce lüks lambası kullanıyorduk. Lüks lambasıyla idare ettik. Sonra jeneratör aldık ondan sonra da güneş panelini kurdurduk."

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