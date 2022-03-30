"ÜÇ YAŞINDAN BERİ BURADAYIM"

Üç çocuk babası ve 6 torun sahibi Mehmet Acar, henüz 3 yaşındayken ailesinin mezraya göç ettiğini, anne ve babalarının ölümünden sonra kardeşlerinin ilçeye taşındıklarını söyledi. Büyüdüğü topraklardan vazgeçemediğini dile getiren Acar, "Ömrümüz burada geçti. Üç yaşından beri buradayım. Zaten küçük yaşta geldik buraya. Canım sıkılsa ne yapacağız? Baba vatanı. Nereye gideyim? Burada geçimimizi sağlıyoruz. 55 yıldır evliyiz. Eşimle beraber burada hayatı paylaşıyoruz. Burada geçiniyoruz, burada duruyoruz, başka yere gittiğimiz yok. İyi, kötü burada geçiniyoruz mutluyuz" dedi.