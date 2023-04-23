Amasya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Merzifon-Samsun kara yolu Çavundur köyü kavşağında, Hikmet T. idaresindeki otomobil ile Süleyman Y. yönetimindeki otomobil ve Erkan K’nin kullandığı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Recep (81) ve Cemile Yıldırım (80) yaşamını yitirdi, araçlardaki 8 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi ve Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.