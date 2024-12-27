Amasya'da göçmen kaçakçılığı: 2 tutuklama
Amasya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünün bagajında Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan sürücüler Barış G. ve Harun A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.