Amasya'da bakır levha çalan 4 zanlı tutuklandı

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede bir TIR'ın dorsesinden 8 milyon lira değerinde bakır levhanın çalınmasına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Çorum, Kırşehir ve Merzifon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ü.S, S.Ç, T.M, D.A, K.S, S.S, A.N, M.N, A.A. ve K.B'yi gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.S, A.A, K.B. ve A.N. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.