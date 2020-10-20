Holden "Geçen akşam duştan üstsüz bir şekilde çıkıp Lexi'ye iyi geceler demek için odasına gittim. O sırada FaceTime üzerinden bir arkadaşı ile konuşan Lexi beni çıplak görünce 'Anne! Anne! Her zaman çıplak gezmek zorunda mısın diye bana bağırdı." dedi.