'Amadeus'tan sezonun son 3 oyunu

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Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliğinde her sezon kapalı gişe sahnelenen 18 ödüllü “Amadeus” oyunu 5’inci sezonu da kapalı gişe bitiriyor. Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesini anlatan Amadeus, bugüne kadar 350 bine yakın kişi tarafında izlendi.

Salieri karakterini Selçuk Yöntem’in sahneye taşıdığı, Amadeus’u Tansu Biçer’in canlandırdığı, Costanze karakterinde Dilan Çiçek Deniz ve Özlem Öçalmaz’ın dönüşümlü yer aldığı Amadeus, İstanbul’da son üç oyunla bu sezonu kapatıyor. Yaz aylarında turneye çıkacak Amadeus ekibi, seyircisiyle farklı illerde ve sahnelerde buluşmaya devam edecek.

“Salieri’yi oynamak kısmet oldu!” .png Salieri karakteri ile oyunun ilk sahnelendiği günden bu yana 128 kez sahneye çıkan Selçuk Yöntem, “Salieri, her aktörün oynamak ve demlenmek istediği bir roldür. 1985’te beyazperdede etkilenerek izlemiştim. ‘Bu rol kısmet olur mu demiştim’. Kısmet etti bana” demişti. Bu rol kendisine SAKM Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık tarafından teklif edildiğinde ise nasıl kabul ettiğini katıldığı bir televizyon programında şöyle anlattı: “Ben bir düşüneyim dedim. Ertesi sabah Sadri Alışık’ı rüyamda gördüm. Rahmetliyi hiç tanımam. Sadece bana baktı, gözlerini kırptı, güldü ve uyandım. O kadar güzel gözleri vardı ki. Kerem’e de anlattım. Hepimiz çok duygulandık. Bu çok enteresan bir işaretti benim için” dedi.

Kalabalık oyuncu kadrosu, sahne önünde 35, sahne arkasında 35 kişiden oluşan toplam 70 kişilik dev ekibiyle ses getiren prodüksiyonlarından biri olan Amadeus, 21-22 Nisan ve 6 Mayıs tarihlerinde Zorlu PSM’de sahnelenecek. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment ortak yapımı ile tiyatroseverlerle buluşan Biletix ve Passo’dan ulaşılabiliyor. .png Amadeus Oyun Tarihleri 21 Nisan 2024, Pazar - Zorlu PSM Turkcell Sahnesi 22 Nisan 2024, Pazartesi - Zorlu PSM Turkcell Sahnesi 6 Mayıs 2024, Pazartesi - Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Oyun Hakkında: Dünya müzik tarihine yön veren deha Mozart, gündelik hayatında sıra dışı bir karakterdir. Yaşamı ile müziği zıt kutuplarda ilerleyen Mozart, adeta bir "tutunamayan" profili çizmektedir. Mozart’a göre çok daha disiplinli ve müzik konusunda hırslı olan Salieri ise ‘müziğin tanrısı’ kadar başarılı olamamaktadır. Mozart ve Salieri aradında zamanla farklı bir ilişki kurulacaktır. Müzik konusunda yüce bir yeteneğe sahip olan Mozart ile Salieri’nin ilişkisine odaklı yapım olan Amadeus, sanat ile sanatçının kişiliği arasındaki ilişkiye odaklanan ve usta müzisyenin yaşamını, Salieri üzerinden anlatan bir klasik.