Alzheimer hastalığına yakın olabileceğinize işaret eden 3 belirti

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Alzheimer kişinin muhakeme ve hafızayla ilgili zorluklar yaşadığı türden bir hastalık. Demans adı verilen beyin bozukluğuna neden olan grupta en çok onunla karşılaşılıyor. Belirtiler genellikle çok hafif başlıyor ve zamanla ağırlaşıyor. Hastalığın başlangıcında unutkanlık, kafa karışıklığı, yönünü şaşırma, konuşma - yazma sorunları, konsantrasyon ve akıl yürütmede zorluklar, fatura ödeme gibi günlük işleri yapamama ve tanıdık yerlerde kaybolma türü belirtiler görülüyor. Öğrendiklerinizi kısa sürede unutma, her zaman gittiğiniz yolları bulamama, alışveriş yapıp fatura ödeme gibi günlük rutinleri karıştırıp takip edememe durumları Alzheimer açısından risk altında olabileceğinize işaret ediyor. Bu tür durumlarda bu hastalıktan şüphelenilip bir uzmana başvurulması öneriliyor. Nöroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Zahide Mail Gürkan, Alzheimer riskine işaret edebilecek belirtiler hakkında dikkat çekici bilgiler veriyor.

GÜN İÇİNDE NELERİ UNUTUYORSUNUZ? Doç. Dr. Zahide Mail Gürkan Birçok kişi unutkanlığın erken dönem Alzheimer hastalığıyla ilişkili olduğundan endişeleniyor. Ancak her unutkanlığın Alzheimer olmayabileceğinin bilinmesi gerekiyor. Bazı sorunlar normal olup sadece yaşlanmayla ilişkili olabiliyor. Bu, o kişilerde Alzheimer geliştiği anlamına gelmiyor. Anlık hafızada küçük zorluklar yaşanması (örneğin telefon numaralarının unutulması, özel isimleri hatırlamakta geçici zorluklar vb.) yaşa bağlı normal değişiklikler olarak kabul ediliyor. Normal yaşlanmaya bağlı unutkanlıkların hafif olduğu, zamanla kötüleşmediği ve kişinin günlük işleyişini etkilemediği belirtiliyor.

UNUTKANLIĞINIZ VİTAMİN EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANABİLİR Unutkanlık farklı durumlarla ilişkili olarak da ortaya çıkabiliyor. Bazı ilaçların yan etkisi sonucu, başta B12 olmak üzere vitamin eksikliklerinde ve hipotiroidi varlığında da unutkanlık sorunuyla karşılaşılıyor. Unutkanlığın depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sağlık problemlerinde de görülebileceği belirtiliyor. BU 3 BELİRTİ ÖNEMLİ Basit unutkanlıklar Alzheimer’a işaret etmiyor olsa da yerleşik bazı yaşam alışkanlıklarındaki değişiklikler bu hastalık riskini taşıyor olduğunuzu gösterebiliyor. İşte o basit ama önemli değişiklikler * Evinizin ya da iş yerinizin yolunu karıştırıyorsanız, * Gün içinde sizin için önemli biri ile görüştüğünüzü unutuyorsanız, * Anahtarınızı ya da gözlüğünüzü fırın ya da buzdolabı gibi farklı yerlere koyuyorsanız dikkatli olmalısınız. REKLAM

KİŞİSEL EŞYALARINIZI İLGİSİZ YERLERE KOYUYOR MUSUNUZ? Doç. Dr. Zahide Mail Gürkan, “Ev ve iş yeri kişinin her zaman gittiği ve yeni bir mekan değişikliği olmadığı sürece unutmayacağı yerlerdir. Bununla birlikte dün kiminle buluşup görüştüğünüzü unutup sonradan hatırlamanız da mümkündür. Ancak dün buluştuğunuz o kişiyle yakın zamanda hiç görüşmediğinizi düşünüyorsanız bu noktada bir sorun var demektir. Kişisel eşyalarınızı her zaman aynı yere koymadığınız için bulamamanız normal olsa da eğer fırın veya buzdolabı çok ilgisiz yerlere koyuyorsanız bu dikkat etmeniz gereken bir sorundur” diyor.

YÜKSEK TANSİYON VE DİYABETE DİKKAT! Alzheimer hastalığının kimlerde gelişeceğini kesin olarak tahmin etmenin bir yolu bulunmuyor. Bu noktada sadece bazı risk faktörlerinden bahsediliyor. En önemli risk faktörlerinden birinin de yaş olduğu belirtiliyor. 60 yaş altındaki kişilerde genellikle Alzheimer hastalığına rastlanmıyor. 80 yaşının üstünde ise hastalık çok daha yaygın hale geliyor. Ailesinde Alzheimer olan kişilerin riskinin artış gösterdiği belirtiliyor. Yapılan çalışmalar yüksek tansiyon, sigara ve diyabetin hastalık için risk oluşturduğuna dair kanıtlar sunuyor. Bu nedenle belirtilen hastalıklarla mücadele ve yaşam tarzı değişiklikleri çok önemli görülüyor. HASTALIĞI GECİKTİRMENİN YOLU Demansı önlemenin kanıtlanmış bir yolunun olmadığına dikkat çekiliyor. Buna karşın beyni sağlıklı tutmaya yardımcı olabilecek fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve sosyal etkileşim “olmazsa olmaz”lar arasında bulunuyor. Fiziksel olarak aktif olup sosyal ortamlarda bulunan ve zihnini meşgul tutan kişilerin Alzheimer geliştirme olasılıklarının, bunu yapmayanlara göre daha az olduğu belirtiliyor. Önerilerin uygulanmasıyla daha fazla zihinsel birikim ve dayanıklılık oluşturulup semptomların ortaya çıkmasının geciktirilmesi mümkün hale gelebiliyor. Risk faktörü bulunması halinde hekim kontrolünde olunması öneriliyor. Bu noktada risk taşıyan kişiyle ilgili değerlendirme yapılması ve bu kişinin zaman içindeki gelişiminin gözlenmesi gerekiyor. REKLAM

UNUTKANLIĞA KARŞI ÖNERİLER Alzheimer başlangıcında veya sürecinde unutkanlığa karşı alınması gereken bazı önlemler bulunuyor. Alacağınız bu önlemlerle hayatınızı kolaylaştırabileceğiniz belirtiliyor. İşte o önlemler: * Günlük işlerinizi ve önemli konuları not edin. * Beyninizi meşgul ve aktif tutun. * Sürekli yeni şeyler öğrenip öğrendiklerinizi denemeye çalışın. * Sosyal olun. * Düzenli egzersiz yapın. * Sağlıklı ve dengeli beslenin. REKLAM