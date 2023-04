Alzheimer için tedavi umudu!

HABERTURK.COM

Cardiff Üniversitesi'nden bir ekip, 2009 yılında araştırmalarına başladıklarında sadece üç gen bilinirken, şimdi Alzheimer olma riskini önemli ölçüde artıran 92 gen tespit etti.

ALZHEIMER İLACINDA 2040 VURGUSU

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, Cardiff Demans Merkezi Direktörü Profesör Julie Williams, "2040 yılına kadar bir dizi tedavi sunabilecek konumda olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Gen terapisi ve uluslararası çalışmalardan elde edilen daha iyi bir anlayış, uzmanların 50 yaş üzerindekilerin en büyük katillerinden biri olan hastalık hakkındaki bilgilerini artırmalarına katkıda bulunuyor.

Çalışmalarından dolayı CBE (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire -Britanya İmparatorluğu Onursal Mükemmeliyet Önderliği) ile ödüllendirilen Profesör Williams şunları söyledi: "Nereden bakmaya başlayacağınızı bildiğinizde, genlerin belirli beyin faaliyetleri üzerindeki etkilerini inceleyebilirsiniz."

"90'LARDA MİLYONLARA MAL OLAN TESTLER ARTIK 30 STERLİNE YAPILABİLİYOR"

30 yıldır Alzheimer üzerine çalışan Williams, şunları söyledi: "Her şey hızlanıyor ve sürekli gelişiyor. Son yedi yılda, önceki 20 yılda öğrendiğimden daha fazlasını öğrendim. 90'larda milyonlara mal olan testler artık yaklaşık 30 sterline yapılabiliyor."

Araştırmalardaki gelişmeler sayesinde uzmanlar, beynin çöp kamyonları olarak bilinen mikroglia hücrelerinin sinapslar da dahil olmak üzere sağlıklı beyin hücrelerini yanlışlıkla öldürdüğünü keşfetti.

Sinapslar nöronlar arasındaki bağlantılar olup gereksiz yere ortadan kaldırıldıklarında kişinin düşünce ve anılarını oluşturan bağlantıları kaybetmesine neden olabilirler. Ancak Profesör Williams BBC'ye verdiği demeçte binlerce vaka üzerinde yaptığı çalışmanın hiçbir zaman kesin bir kanıt bulunamayacağını anlamasını sağladığını söyledi.

Bunun yerine hastalık, birçok faktörün katkıda bulunduğu ve çeşitli tedavilerin geciktirmeye ve önlemeye yardımcı olacağı kalp hastalığı gibi düşünülmelidir.

"10 YIL İÇİNDE HASTALIĞI MODİFİYE EDEN BİR İLACA SAHİP OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Bazı ilaçların diğer Alzheimer hastalıklarında kullanımına izin verildi ve beş yıl içinde kullanımda olabilirler. Edinburgh Üniversitesi'nin önde gelen uzmanlarından Profesör Tara Spires-Jones, geçen yıl verdiği bir röportajda hafıza sorunlarının başlangıçtaki hafif kafa karışıklığının ötesine geçmesini engelleyecek bir ilacın 10 yıl içinde kullanıma sunulabileceğini söyledi.

Profesör Spires-Jones, şunları söyledi: "Çok güçlü bir kelime olan tedavi kelimesini kullanmaktan çekiniyorum ancak 10 yıl içinde hastalığı modifiye eden bir ilaca sahip olacağımızı düşünüyorum. Bu, Alzheimer hastalığını daha başlamadan durdurabilecek, hatta daha az olası olsa da başladıktan sonra tersine çevirebilecek bir ilaçtır. Alzheimer için hala bir ilaç bulunamamışken, 10 yıllardır süren araştırmaların cesaret kırıcı görünebileceğini biliyorum; ancak diğer beyin hastalıkları için oyunun kurallarını değiştiren mucize ilaçlar bulundu ve bu hastalık için de bir tane geliyor."

İLK ARAŞTIRMALAR UMUT VERİCİ

Profesör Spires-Jones, nörobilimin son zamanlarda, ağır spinal müsküler atrofisi olan çocukların ilk kez emeklemesine ve yürümesine yardımcı olan Zolgensma'nın keşfi de dahil olmak üzere bazı büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

Uzman, beyin hücrelerinde bulunan ve Alzheimer hastalığıyla bağlantılı olan amiloid beta adlı protein kümelerini çektiği görülen 'Sigma-2 reseptörü' üzerine yapılan araştırmalardan özellikle heyecan duyuyor.

Sadece 19 kişiyle yapılan ilk araştırmalar, bu süreci bloke eden bir ilacın Alzheimer'ın ilerlemesini önleyebileceğini gösteriyor.

ÖNERİLEN VİDEO