Sektörde geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Alves Kablo halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında ALVES Bist kodu ile borsada işlem görecek. Toplamda iki gün sürecek olan talep toplama sonrasında Alves Kablo sonuçları belli olacak. Peki Alves Kablo halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?