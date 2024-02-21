Alves Kablo halka arz oluyor. Halka açıklık oranı yüzde 25 olarak açıklanan Alves Kablo halka arzınnın hisse fiyatı 19,45 TL olarak belirlendi. Alves Kablo halka arzı bireysele eşit dağıtım şeklinde olacak. Peki, "Alves Kablo halka arz ne zaman, hangi bankalar var? Alves Kablo kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte 'ALVES' hisse koduyla borsada işlem görecek Alves Kablo talep toplama tarihleri...