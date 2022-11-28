Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta maçında Altınordu'ya konuk olan Manisa FK, rakibini 3-1 mağlup etti.

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