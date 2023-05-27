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Altınordu'da beş genç ile sözleşme yenilendi

TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu'da sahibi olduğu futbolun haklarını devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan, altyapıdan yetişen 5 futbolcuyla sözleşme yeniledi

Giriş: 27.05.2023 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
Altınordu'da beş genç ile sözleşme yenilendi
DHA

İzmir ekibinde kaleci Ali Emre Yanar ve ön libero Metehan Yılmaz ikişer yıllık, sol kanat Emircan Gürlük üç yıllık, orta saha oyuncusu Sami Satılmış ve kaleci Serhat Öztaşdelen ise 4'er yıllık yeni mukavele imzaladı.

Altınordu'da özellikle Emircan bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı-lacivertli formayla ligde 29 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen 19 yaşındaki futbolcuyla Süper Lig ve Rusya kulüpleri ilgileniyor. U19 Milli Takımı'nda görev alan Sami ise sezon bitmeden kadro dışı bırakılan 5 genç oyuncu arasında yer almıştı.

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