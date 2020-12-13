Altınordu: 3 – Akhisarspor: 2

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Onur Özütoprak, Candaş Elbil, Abdullah Uğur Sarı

Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Ufuk Budak (Dk. 46 Kahraman Demirtaş),Yusuf Can Esendemir, Ahmet İlhan Özek, Oğulcan Ülgün (Dk. 67 Furkan Çil),Yusuf Yalçın Arslan, Metehan Mimaroğlu (Dk. 85 Burak İnce),Muzaffer Kocaer (Dk. 75 Muhammed Mert),Ahmet Dereli (Dk. 75 Enis Destan)

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Doğukan Nelik, Kadir Keleş, Gökmen Aydoğdu, Ali Kaan Güneren, Bjarnason (Dk. 70 Bora Yılmaz),Çekdar Orhan (Dk. 70 Onurcan Güler),Bertuğ Bayar (Dk. 80 Mert Efe Çölbeyi),İrfan Hadzic

Goller: Dk. 6 Muzaffer Kocaer, Dk. 15 Furkan Metin, Dk. 47 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan) (Altınordu),Dk. 24 Muzaffer Kocaer (Kendi kalesine),Dk. 90+5 İrfan Hadzic (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Vrsajevic, Dk. 33 Çekdar Orhan (Akhisarspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Metehan Mimaroğlu sağdan ortaladı, savunma kafayla uzaklaştırdı, kısa düzen topa Ahmet Dereli penaltı noktası üzerinden vurdu, Doğukan Nelik çizgiden çıkardı.

6. dakikada Metehan Mimaroğlu’nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Muzaffer Kocaer, rakibinden çok şık bir çalımla sıyrıldı, içeriye girip sağ çaprazdan kaleye gönderdi: 1-0

13. dakikada Avdija Vrsajeciç’in sol taç çizgisine yakın yerden arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta yerden seken top az farkla auta çıktı.

15. dakikada Metehan Mimaroğlu’nun soldan ortasında savunmadan seken topa sağ çaprazdan Furkan Metin’in şutu ağlara gitti: 2-0

20. dakikada hızlı çıkan Avdic Vrsajevic sağdan ortaladı, Irfan Hadzic karşı karşıya pozisyondu vurdu, kaleci Erhan Erentürk çeldi, dönen topa Hadzic elle müdahale edince hakem pozisyonu kesti.

24. dakikada Çekdar Orhan sağ çaprazdan ceza sahasına girip ortaya çevirmek istedi, Muzaffer Kocaer’in ayağından seken meşin yuvarlak yön değiştirip filelere gitti: 2-1

34. dakikada İrfan Hadzic top buluştu, savunmadan sıyrılıp sol çaprazdan vurdu, kaleci Erhan Erentürk uzanıp topu üstten kornere attı.

41. dakikada Avdija Vrsajevic ceza sahası sol çaprazından çok sert vurdu, top uzak direği sıyırıp auta gitti.

46. dakikada Ahmet Dereli’nin pasında topla buluşan Ahmet İlhan Özek ceza sahasında Kadir Keleş’in müdahalesi ile kendini yerde bulunca hakem penaltı noktasını gösterdi.

47. dakikada penaltı atışını kullanan Ahmet İlhan Özek topu ağlarla buluşturdu: 3-1

51. dakikada Çekdar Orhan ceza sahası yayı sağından kaleyi görür görmez sert vurdu, Erhan Erentürk uçarak meşin yuvarlağı kornere attı.

80. dakikada İrfan Hadzic solan çizgiye inip vurdu, kaleci Erhan Erentürk direk dibinde topa el koyarak tehlikeyi kornerle sonuçlandırdı.

90+4. dakikada ceza yayının üzerinde topla buluşan İrfan Hadzic’in sert vuruşu ağlara gitti. 3-2.