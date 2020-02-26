Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Murat Altan

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Muhammed Mert (Dk. 72 Yasin Ozan),Furkan Çil, Burak İnce (Dk. 57 Okan Derici),Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Kemal Rüzgar)

BüyükşehirBelediyeErzurumspor: Sehic, Murat Uçar, Aykut Demir, Osman Çelik, Mucahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Obertan (Dk. 85 Scuk),Sissoko, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 46 Cenk Ahmet Alkılıç),Hamroun (Dk. 81 Ömer Şişmanoğlu),Pote

Goller: Dk. 61 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 75 Metehan Mimaroğlu, Dk. 86 Okan Derici (Altınordu)

Sarıkartlar: Dk. 32 Hasan Batuhan Artarslan, Dk. 88 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk 60 Kerim Alıcı, Dk. 80 Furkan Çil (Altınordu)