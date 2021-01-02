Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Alper Çetin, Utku Tunavelioğlu, Gökhan Barcın

Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan, Anıl Doyuran, Sami Satılmış, Oğulcan Ülgün, Rahmi Salih Kaya, Birhan Vatansever (Dk. 83 Tayfun Tatlı),Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+2 Ahmet Dereli),Enis Destan (Dk. 63 Hüseyin Altuğ Taş)

Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Batuhan İşçiler, Abdulhamit Yıldız, Birol Parlak (Dk. 83 Doğa İşeri),Berat Aydoğdu, Cumali Bişi (Dk. 83 Nwankwo),Ezeh, İsmail Yüksek, Kethevoama (Dk. 57 Serdar Güncü),Mrsic, Otoo (Dk. 73 Oğuz Han Aynaoğlu)

Kırmızı kart: Dk. 61 Sami Satılmış (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 30 Mrsic, Dk. 53 Cumali Bişi, Dk. 76 Birol Parlak, Dk. 85 Serdar Güncü (Aydeniz Et Balıkesirspor),Dk. 51 Yusuf Yalçın Arslan, Dk. 61 Ahmet İlhan Özek, Dk. 82 Anıl Doyuran (Altınordu)