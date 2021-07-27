Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, bugün başlayacak ve yarın tamamlanacak Fed toplantısı öncesinde psikolojik açından önemli 1800 dolar/ons seviyesinin altına geldi.

Yatırımcıların Fed toplantısı öncesinde temkinli olmak istemeleri, Fed'in varlık alım programını yavaşlatma sinyalleri verebileceği endişeleri altın fiyatının gerilemesinde etkili oldu.

Spot altın fiyatı 1794,76 dolar/ons seviyesine kadar gerilemenin ardından

1797,79 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, altın fiyatının Fed toplantısı tamamlanana kadar 1790-1810 dolar/ons aralığında dalgalanacağını öngörüyorlar.