Mayıs ayında halka arz olan firmalardan birisi de Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. oldu. Toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapan firmanın halka arzına 3.627.803 kişi katıldı. Firma için gong çaldı ve bugün yani 16 Mayıs itibarıyla BİST'te işlem görmeye başladı. İşte, Altınay Savunma Teknolojileri halka arz detayları...