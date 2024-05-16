Altınay Savunma Teknolojileri için gong çaldı! Altınay Savunma halka arz detayları
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. bugün borsada işlem görmeye devam ediyor. 'ALTNY' kodu ile borsaya katılan firmanın halka arz büyüklüğü 1.8 milyar TL olarak açıklandı ve firma kişi başı 12 lot dağıtımı yaptı. Şimdi gözler, BİST'e döndü. İşte, Altınay Savunma Teknolojileri halka arz detayları...
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Mayıs ayında halka arz olan firmalardan birisi de Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. oldu. Toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapan firmanın halka arzına 3.627.803 kişi katıldı. Firma için gong çaldı ve bugün yani 16 Mayıs itibarıyla BİST'te işlem görmeye başladı. İşte, Altınay Savunma Teknolojileri halka arz detayları...
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ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 32 TL olarak belirlendi.
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ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Altınay Savunma Teknolojileri, 8-9-10 Mayıs tarihlerinde talep topladı.
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ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ LOT DAĞILIMI
Altınay Savunma Teknolojileri toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yaptı. Firma kişi başı 12 lot verdi.
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ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ BİST İŞLEM TARİHİ
Firma bugün yani 16 Mayıs 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başladı.
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ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Firmanın halka arzı katılım endeksine uygun olarak açıklandı.
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ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 50 Yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları.