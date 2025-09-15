Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN REKOR SEVİYELERE YAKIN SEYREDİYOR! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 15 Eylül 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı

        Altın rekor seviyelere yakın seyrediyor! 15 Eylül 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 15 Eylül 2025 Pazartesi günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde güncel alış satış fiyatları merak ediliyor. Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta alacağı para politikası kararlarına odaklandığı süreçte rekor seviyelere yakın seyrediyor. Saat 07.50 itibarıyla ons altın 3639 dolardan işlem görürken, gram altın 4848 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 15 Eylül 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 07:48 Güncelleme: 15.09.2025 - 07:49
