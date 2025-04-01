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        Haberler Ekonomi Altın Altın rekor kırmayı sürdürüyor - Altın Haberleri

        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Trump'ın açıklamalarıyla birlikte dün zirveyi gören altın bu sabah ons başına 3148 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 10:07 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:47
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        Altın rekor kırmaya devam ediyor
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        Altın, gümrük vergisi endişeleri arasında yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

        The Guardian'ın haberine göre altın bu sabah ons başına 3.148,8 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı.

        Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 3 bin 823 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 330 liradan satılıyor.

        ABD'de Donald Trump yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve tarifelerin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişeler, varlık fiyatlamalarını etkilemeye devam ediyor.

        ABD'nin korumacı ticaret politikasına yönelik gelişmeler piyasaların odağında olmayı sürdürürken, Trump'ın attığı ve atacağı tarife adımları küresel çapta risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

        Trump'ın yarın açıklayacağı karşılıklılık esaslı tarifeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, olası misilleme açıklamaları da yakından izleniyor.

        Analistler, Trump'ın tarife adımlarının ticaret savaşlarını şiddetlendirebileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceği endişelerinin güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini kaydederken, dünya genelinde jeopolitik gerginliklerin de fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu söyledi.

        Büyük bankalar ise gelişmeler ışığında altın için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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