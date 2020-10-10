Yılın En İyi Filmi 'Hayaletler'

Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal Ödülleri, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Yılın en iyi filmi olarak 'Hayaletler' seçilirken 'En İyi Yönetmen' ödülü'nü 'Hayaletler'in yöneten Azra Deniz Okyay kazandı. Ödül töreni, Habertürk'ten canlı olarak yayınlandı.
Ulusal Kısa Film Yarışması Jüri Özel Ödülü: Dr. Mahsun Taşkın (Binbir Gece Masalları)
* Dr. Mahsun Taşkın, hastanede görevli olduğu için törene katılamadı.
En İyi Kısa Film: Irmak Karasu (Mamaville)
En İyi Belgesel Jüri Özel Ödülü: Mimaroğlu (Serdar Kökçeoğlu)
En İyi Belgesel:Maddenin Halleri (Deniz Tortum)
Film – Yön En İyi Yönetmen: Erdem Tepegöz (Gölgeler İçinde)
SİYAD En İyi Film: Gölgeler İçinde (Erdem Tepegöz)
Toplam 770 bin TL ödüllü Ulusal Uzun Metraj Film Ödülleri
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Emrah Özdemir (Hayaletler)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Nalan Kuruçim (Hayaletler) – Nezaket Erden (İnsanlar İkiye Ayrılır)
En İyi Sanat Yönetmeni: Armen Ghazaryan (Gölgeler İçinde)
En İyi Kurgu: Ayris Alptekin (Hayaletler)
En İyi Müzik: Greg Dombrowski (Gölgeler İçinde)
En İyi Görüntü Yönetmeni: Hayk Kirakosyan (Gölgeler İçinde)
En İyi Erkek Oyuncu: Ahmet Mümtaz Taylan (Gelincik)
En İyi Kadın Oyuncu: Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin, Canan Atalay(Çatlak)
En İyi Senaryo: Tunç Şahin (İnsanlar İkiye Ayrılır)
Cahide Sonku Ödülü: Asiye Dinçsoy, Betül Esener, Dudu Yetik (Dirlik Düzenlik)
En İyi Yönetmen: Azra Deniz Okyay (Hayaletler)
Behül Dal En İyi İlk Film: Ferit Karol (Kumbara)
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Çatlak (Fikret Reyhan – Nizam Reyhan)
En İyi Film: Hayaletler (Azra Deniz Okyay, Dilek Aydın)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!