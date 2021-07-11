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Altın Palmiyeli filmler gişede nasıl sıralandı?

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleşmeyen Cannes Film Festivali, bu yıl 6 – 17 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor. Birçok iddialı filmin yarıştığı festival heyecanı, sinema dünyasını çoktan sarmış durumda. Biz de bu vesileyle, 2000’li yıllarda Cannes’ın en büyük ödülü Altın Palmiye’yi kazanan 20 filmi sinema gişelerinde gösterdiği performansa göre sıraladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

11.07.2021 - 00:14 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • PARAZİT (2019)
    (Gisaengchung)

    Film, ABD’de altyazılı bir Uzakdoğu filminin ulaşabileceği sınırları zorlarken elde ettiği 48.83 milyon dolar hasılatla kayda değer bir başarı kazandı. Ama asıl başarısını dünya genelinde gösterdi. “Parazit”in sırrı, yeni bir bakış açısıyla yeni şeyler söyleyebilmesiydi… Yazar ve yönetmen Bong Joon Ho, 2000’li yıllara ait başka tür bir yoksulluğu anlattığının fazlasıyla farkındaydı… Kim ailesinin yoksulluğu, geçim zorluğu kadar düşmüşlük ve dışlanmışlık halleriyle ilgiliydi… Filmde anlatılan sınıf mücadelesi, sadece ekonomik değil, psikolojik cephede de geçiyordu… Tek mesele geçim ya da para değildi. Gurur da bir sınıf mücadelesi nedeniydi… Film, alt sınıfların modern dünyadaki en önemli sermayesinin zekâ ve özgüven olduğunun altını incelikle çiziyordu. Dolayısıyla, ilk bölümü “zenginlerin parası, yoksulların zekâsı” diye özetlemek mümkündü… İkinci bölümde ise öykü beklenmedik sulara doğru yol alıyor; yoksullar zekâlarıyla elde ettikleri her şeyi biraz da kibirleri ve açgözlülükleri nedeniyle riske atıyorlardı. 
    Toplam hasılat: $258,821,552

  • FAHRENHEIT 9/11 (2004)

    “Belgesel ahlakına” uymayan tarzı nedeniyle sık sık eleştirilen Michael Moore, ikibinli yılların belki de en popüler belgesel sinemacısı. Alaycı tarzıyla kendini filmlerinin anlatıcısı, röportajcısı ve yorumcusu yapan Moore, keskin muhalif ve politik tavrıyla geniş kitlelere ulaşan bir belgeselci olmayı başardı. Bu listede, bunca iddialı filmin arasından sıyrılıp ‘Parazit’ten sonra ikinci sırada yer alması dahi onun belgesel türünü nasıl popüler hale getirdiğinin açık bir göstergesi. ‘Fahrenheit 9/11’de dönemin ABD başkanı Bush’a ve onu lider yapan “derin Amerika”ya getirdiği sert eleştiriler dikkat çekici. 11 Eylül ve Irak Savaşı’nı bir bütün olarak değerlendiren analizleriyle ‘Fahrenheit 9/11’in Amerikan halkı için bir çeşit ‘uyandırma servisi’ işlevi gördüğünü unutmayalım. 
    Toplam hasılat: $222,446,882

  • PİYANİST (2002)
    (The Pianist)

    Soykırımdan kurtulan Polonya kökenli Yahudi piyanist ve besteci Wladyslaw Szpilman’ın gerçek yaşam öyküsü… 2002’nin mayısında Cannes’da kazandığı başarının ardından aynı yılın eylül ayında sinemalarda gösterime giren film, eleştirmen ve seyircilerden çok olumlu tepkiler aldı. Sadece ABD’de 32.5 milyon dolar hasılat yaptı. Film, Szpilman’ın kişisel deneyimleri üzerinden o dönemde yaşananları, Polonya’daki Yahudi düşmanlığını, küçük apartman dairelerinde saklanarak hayatta kalmaya çalışanların dramını ve soykırımı etkili şekilde anlatıyordu. Gişelerde gösterdiği başarının ardından 7 dalda Oscar’a aday oldu. Roman Polanski yönetmen, Ronald Harwood uyarlama senaryo, rol için kilo veren Adrien Brody ise en iyi erkek oyuncu kategorisinde Oscar kazandı. 
    Toplam hasılat: $120,072,577

  • ARAKÇILAR (2018)
    (Manbiki kazoku - Shoplifters)

    Hiçbirimiz, aramızda kan bağı olan insanları, yani ailemizi seçme şansına sahip değiliz. Arkadaşlarımızı seçeriz ama ebeveynlerimizi, kardeşlerimizi seçemeyiz. Yine de aile her koşulda toplumun en küçük birimi olarak hepimiz için çok şey ifade eder. Öte yandan, aile, her zaman huzur ve mutluluk anlamına gelmez. Onun da kendine göre sorunları vardır... Peki, aile sadece kan bağı mıdır? Sade tarzıyla öne çıkan Japon sinemacı Hirokazu Koreeda, ailenin anlamını, kan bağıyla olan ilişkisini can alıcı ve derin bir yerden yakalamayı başarıyor. “Like Father, Like son”, “Still Walking” gibi filmlerinde aile bireyleri arasındaki çatışmaları, sorunları filmlerinin merkezine koymaktan hiç çekinmeyen Koreeda, bu kez bir tür “alternatif aile”yi mercek altına alıyor, bir grup yoksul insanın verdiği hayat mücadelesi üzerinden “Aile nedir?” sorusuna yanıt arıyor, ahlaki tartışmalara kapı açıyor. Sonuçta aile, Koreeda'nın gözünde bir sevgi ve dayanışma bağı. Kan bağı ise sadece bir ayrıntı... 
    Toplam hasılat: $67,999,335

  • HAYAT AĞACI (2011)
    (The Tree of Life)

    50'li yılların Texas'ında sert bir baba (Brad Pitt), sevgi dolu bir anne (Jessica Chastain) ve iki erkek kardeşle büyüyen Jack’in (Sean Penn) çocukluğuna dönüşlerle ilerleyen hikâyesi…  Kardeşlerden birinin kaybının yarattığı acı, o kadar derinleşiyor ki, yönetmen Terrence Malick uzun bir "belgeselimsi canlandırma" sekansıyla gezegenimizin tarihine uzanma ihtiyacı duyuyor; hatta biyolojik varoluşumuzun temel aşamalarının üstünden şöyle bir geçiyor. Rengârenk bir New Age mistisizminden izler taşıyan bu bölüm bittikten sonra Malick, ergenlik sancıları çeken Jack ile babası arasındaki çatışmalarda duraklıyor ve filmini "aile dramı ile büyüme öyküsü" arasında sürdürüyor. Kendi adıma konuşursam, Malick’in en az beğendiğim filmlerinden biridir ama yıldız oyunculardan oluşan kadrosu ve içerdiği duygusal aile öyküsüyle özellikle ABD gişelerinde kötü bir sonuç almamıştı.  
    Toplam hasılat: $58,409,247

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