Altın Küre Ödülleri sessiz sedasız sahiplerini buldu

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) Ödülleri Covid-19'un gölgesinde sessiz sedasız sahiplerini buldu
HABERTURK.COM
Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) Ödülleri Covid-19'un gölgesinde verildi. Los Angeles'taki Beverly Hilton Oteli'nde gerçekleşen ödül gecesi oldukça sönük geçti. Omicron varyantı nedeniyle kırmızı halı geçişlerinin yapılmadığı törende, ödül kazananlar Golden Globes'un resmi internet sitesinden duyuruldu.
SON YILLARDA ELEŞTİRİ TOPLAMIŞTI
Altın Küre Ödülleri, son yıllarda 'ayrımcılık' suçlamaları nedeniyle gözden düşmüştü. Ödülleri dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin bir tane bile siyahi üyesi bulunmaması eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Bu nedenle geçtiğimiz yıl aralarında Laura Dern ve Dakota Johnson'ın da bulunduğu bir grup ünlü protesto metni yayınlamıştı.
Scarlett Johansson, birliğin kendi içindeki düzenlemeleri geciktirmesi üzerine, sinema sektörü çalışanlarına birlikten çekilme çağrısı yapmıştı.
Ünlü aktör Tom Cruise da kazandığı 3 Altın Küre heykelciğini birliğe iade etmişti.
2022 Altın Küre Ödülleri'nin kazananları ise şu şekilde:
SİNEMA
EN İYİ FİLM (DRAM) The Power of the Dog
EN İYİ FİLM (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ) West Side Story
EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM) Will Smith - King Richard
EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM) Nicole Kidman - Being the Ricardos
EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ) Andrew Garfield - Tick, Tick … Boom!
EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ) Rachel Zegler - West Side Story
EN İYİ YÖNETMEN Jane Campion - The Power of the Dog
EN İYİ SENARYO Kenneth Branagh - Belfast
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU Ariana DeBose - West Side Story
EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ Dune (Hans Zimmer)
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI No Time to Die (Billie Eilish, Finneas O’Connell)
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM Drive My Car (Japonya)
EN İYİ ANİMASYON FİLM Encanto
TELEVİZYON
EN İYİ DİZİ (DRAM) Succession
EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ) Hacks
EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM) Jeremy Strong - Succession
EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM) Michaela Jaé Rodriguez - Pose
EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ) Jason Sudeikis - Ted Lasso
EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ) Jean Smart - Hacks
EN İYİ MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ YA DA TV FİLMİ The Underground Railroad
EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ YA DA TV FİLMİ) Michael Keaton - Dopesick
EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ YA DA TV FİLMİ) Kate Winslet - Mare of Easttown
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (TV) O Yeong-su - Squid Game
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (TV) Sarah Snook - Succession
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