Altın Küre Ödülleri sessiz sedasız sahiplerini buldu

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) Ödülleri Covid-19'un gölgesinde sessiz sedasız sahiplerini buldu

HABERTURK.COM

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) Ödülleri Covid-19'un gölgesinde verildi. Los Angeles'taki Beverly Hilton Oteli'nde gerçekleşen ödül gecesi oldukça sönük geçti. Omicron varyantı nedeniyle kırmızı halı geçişlerinin yapılmadığı törende, ödül kazananlar Golden Globes'un resmi internet sitesinden duyuruldu.

SON YILLARDA ELEŞTİRİ TOPLAMIŞTI

Altın Küre Ödülleri, son yıllarda 'ayrımcılık' suçlamaları nedeniyle gözden düşmüştü. Ödülleri dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin bir tane bile siyahi üyesi bulunmaması eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Bu nedenle geçtiğimiz yıl aralarında Laura Dern ve Dakota Johnson'ın da bulunduğu bir grup ünlü protesto metni yayınlamıştı.

Scarlett Johansson, birliğin kendi içindeki düzenlemeleri geciktirmesi üzerine, sinema sektörü çalışanlarına birlikten çekilme çağrısı yapmıştı.

Ünlü aktör Tom Cruise da kazandığı 3 Altın Küre heykelciğini birliğe iade etmişti.

2022 Altın Küre Ödülleri'nin kazananları ise şu şekilde:

SİNEMA

EN İYİ FİLM (DRAM)

The Power of the Dog

The Power of the Dog

EN İYİ FİLM (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

West Side Story

West Side Story

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

Will Smith - King Richard

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)

Nicole Kidman - Being the Ricardos

Nicole Kidman - Being the Ricardos

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Andrew Garfield - Tick, Tick … Boom!

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Rachel Zegler - West Side Story

EN İYİ YÖNETMEN

Jane Campion - The Power of the Dog

EN İYİ SENARYO

Kenneth Branagh - Belfast

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Ariana DeBose - West Side Story

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

Dune (Hans Zimmer)

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

No Time to Die (Billie Eilish, Finneas O’Connell)

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

Drive My Car (Japonya)

EN İYİ ANİMASYON FİLM

Encanto

TELEVİZYON

EN İYİ DİZİ (DRAM)

Succession

Succession

EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Hacks

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

Jeremy Strong - Succession

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)

Michaela Jaé Rodriguez - Pose

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Jason Sudeikis - Ted Lasso

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Jean Smart - Hacks

EN İYİ MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ YA DA TV FİLMİ

The Underground Railroad

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ YA DA TV FİLMİ)

Michael Keaton - Dopesick

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ YA DA TV FİLMİ)

Kate Winslet - Mare of Easttown

Kate Winslet - Mare of Easttown

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (TV)

O Yeong-su - Squid Game

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (TV)

Sarah Snook - Succession