Altın Koza'da Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü'nü alacaklar

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında, Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Yönetim Kurulu üyeleri Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Gökhan Mutlay, Hüseyin Orhan ve Mahmut Göğebakan, Türkan Şoray ile Kadir İnanır'a Türk sinemasına katkılarından dolayı Cumhuriyet'in 100. yılına özel ödül verme kararı aldı.

Şoray ile İnanır, festivalin 23 Eylül'de gerçekleşecek kapanış töreninde ödüllerini alacak.

Türk sinemasının 60 yılında var olan sinemanın Sultan’ı Türkan Şoray, 200'ün üzerinde filmde başrol oynadı. Sanatçı Kadir İnanır ise 55 yıllık sinema geçmişinde 150'yi aşkın filmde rol aldı.

Her iki sanatçı 1973'te gerçekleşen Altın Koza Film Festivali'ne katıldı.

Şoray, Mahpus filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alırken, İnanır da Utanç filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülüne değer görülmüştü.