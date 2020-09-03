'Altın Koza'da filmler belli oldu

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın finalistleri açıklandı! Yaklaşık 40 filmin başvurduğu yarışmada, 10 eser, Altın Koza Ödülleri için yarışacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl, pandemi kurallarına uygun olarak 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin merakla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın finalistleri açıklandı! Yaklaşık 40 filmin başvurduğu yarışmada, 10 eser, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkacak.

Anıl Gelberi’nin yönettiği “Plaza”, Barış Hancıoğulları’nın yönettiği “Yeniden Leyla”, Ercan Kesal’ın yönettiği “Nasipse Adayız”, Fatih Özcan’ın yönettiği “Mavzer”, Faysal Soysal’ın yönettiği “Ceviz Ağacı”, Gökçin Dokumacı’nın yönettiği “Kuyudaki Taş”, Hacı Orman’ın yönettiği “Körleşme”, Leyla Yılmaz’ın yönettiği “Bilmemek”, Onur Ünlü’nün yönettiği “Topal Şükran’ın Maceraları” ve Umut Evirgen’in yönettiği “Ben Bir Denizim” olmak üzere 10 film Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde yarışmaya hak kazandı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan yapımlardan Anıl Gelberi’nin “Plaza”, Barış Hancıoğulları’nın “Yeniden Leyla”, Ercan Kesal’ın “Nasipse Adayız”, Hacı Orman’ın “Körleşme” ve Umut Evirgen’in “Ben Bir Denizim” filmleri, yönetmenlerin ilk filmi olma özelliğini taşıyor. “Yeniden Leyla” ve “Ben Bir Denizim” filmleri dünya prömiyerlerini festival kapsamında Adana’da yapmaya hazırlanırken, 26. Uluslararası Saraybosna Film Festivali’nde ilk kez seyirciyle buluşan, Fatih Özcan imzalı “Mavzer” filmi ise Altın Koza’da Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

Adana Altın Koza Film Festivali’ni pandemiye rağmen kesintiye uğratmadan devam ettirme kararını veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın ve Türkiye'nin en prestijli festivalini, COVID-19 salgını şartlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştireceklerini belirtti. Karalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ışığında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi esaslarını gözeten bir düzenlemeyle fiziksel mesafenin korunabildiği, etkili hijyen ve dezenfekte işlemlerinin yapılacağı bir ortam için gerekli çalışmaların festival yönetimi tarafından gerçekleştirileceğini ifade etti.

Salgın önlemleri nedeniyle bu yıl Adana Altın Koza Film Festivali’nde filmler; “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması” ve “Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması” olmak üzere toplam 2 kategoride yarışacak. Sinemaseverlerin merakla beklediği “Altın Koza Ödülleri” ise eylül ayında düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. “Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri” ve “Orhan Kemal Emek Ödülleri” de yine aynı törende sahiplerine takdim edilecek.

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Uzun Metraj Film Yarışması’nın, başkanlığını oyuncu Füsun Demirel’in üstlendiği jürisinde; görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, oyuncu Damla Sönmez, yönetmen Seren Yüce, müzisyen Can Atilla, yazar Ayfer Tunç ve sinema yazarı Sevin Okyay yer alıyor.