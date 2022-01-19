'Altın Gün' Volkswagen Arena’da

Hollanda çıkışlı Anadolu rock grubu Altın Gün, 27 Ocak’ta “Hep Yeni Kal sunar” serisi kapsamında Volkswagen Arena’da sahne alacak!
Yeni dönem psikedelik sahnenin önemli temsilcilerinden, Hollanda çıkışlı Anadolu rock ve psikedelik folk grubu Altın Gün; 27 Ocak’ta “Hep Yeni Kal sunar” serisi kapsamında Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşacak!
70’ler Türkiye’sinin türler arası ve psikedelik Anadolu rock ve folk akımlarından etkilenen Altın Gün; vokalde Merve Daşdemir, sazda, tuşlularda ve vokalde Erdinç Ecevit, basta Jasper Verhulst, gitarda Thijs Elzinga, davulda Daniel Smienk, ve perküsyonda Chris Bruining’den oluşuyor.
Çıkış albümleri “On”u Bongo Joe Records plak şirketinden yayımlayan Altın Gün; Selda Bağcan’dan Barış Manço’ya, Erkin Koray’a uzanan geleneksel repertuvarlarını ve daha önce duyulmadık örnekleri de gün yüzüne çıkardı. Başta Neşet Ertaş olmak üzere nesilden nesile aktarılan Türk halk müziği bestelerini funk ritimleri, surf gitarlar, bağlama ve analog klavyenin buluşmasıyla zenginleştiren grup; Le Guess Who?, Great Wide Open, Desert Daze, Beaches Brew, Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole, Pukkelpop gibi festivallerin yanı sıra başta Avrupa, Amerika ve Kanada olmak üzere dünyanın birçok şehrinde sahne aldı.
Tame Impala, King Gizzard and The Lizzard Wizard, Edward Sharpe & The Magnetic Zeros, Phosphorescent ve Amyl and The Sniffers gibi birçok önemli isimle aynı sahneyi paylaşan Altın Gün; 2019’da yayımladığı ikinci albümleri “Gece” ile “En İyi Dünya Müziği Albümü” kategorisinde 2020 Grammy Ödülü’ne aday gösterildi. 2021’de dinleyicileriyle “Yol” ve “Âlem” isimlerini taşıyan iki yeni albümlerini paylaşan ekip, 70’ler sonu ve 80’ler başı Avrupa’sının synth-pop’unu müziğine taşıdı.
Pozitif deneyimi ile gerçekleşecek Altın Gün konserinin biletleri Biletix’te!
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