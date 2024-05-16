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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatlarında yükseliş - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yükseliş

        ABD'de nisan ayı enflasyonu beklentilerin altında gelirken, tahvil faizlerindeki gerileme sonrası altın fiyatlarında yükseliş yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 09:55 Güncelleme: 16.05.2024 - 09:55
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        Altın fiyatlarında yükseliş
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        Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 yükselişle 2 bin 468 liradan tamamlamıştı.

        Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,2 yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 2 bin 473 liraya çıktı. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 80 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 260 liradan satıldı.

        Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı da sabah saatlerinde yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 388 dolardan işlem görürken, analistler, dün gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürdüğünü kaydetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 10 baz puan düşüşle yüzde 4,36'ya gerilemesinin ardından yeni günde de düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 4,32'ye indi.

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        Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan verilerin enflasyon endişelerini yatıştırmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

        Dün ABD'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. TÜFE, mart ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 artmıştı.

        Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 ile beklentilere paralel yükseldi. Çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 olmuştu.

        Bununla birlikte, perakende satışlar nisanda aylık bazda yatay bir seyir izledi.

        Analistler, tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını söyledi.

        Perakende satışlarda görülen yavaşlamanın da ülkede enflasyonu besleyen etkenlerin güç kaybettiğine işaret ettiğini belirten analistler, söz konusu verilerin piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde yüzde 73 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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