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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatlarında yeni zirve - Altın Haberleri

        Altında yeni rekor

        İsrail'in İran'a saldırısının ardından uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.415 dolara çıkarak rekor kırdı. Ardından sabah saatlerinde 2.390 dolara çekildi. Yurt içinde ise gram altın 2.500 lirayı aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 10:38 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:38
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        Altında yeni rekor
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        İsrail'in İran'a saldırı gerçekleştirdiğine yönelik haberler altında yeni zirveleri beraberinde getirdi.

        Kriz dönemlerinde 'güvenli liman' olarak görülen altının ons fiyatı Asya piyasalarının açık olduğu saatte 2.374 dolardan 2.415 dolara kadar yükseldi.

        TSİ 10.20 itibarıyla ise 2.390 dolardan işlem gördü. Ons fiyatında son geri çekilmeye rağmen günlük yükseliş yüzde 0.4 oldu.

        İSTİHDAM VERİSİ ETKİSİYLE DÜŞÜŞ BASKISI OLUŞMUŞTU

        Dün ABD'de açıklanan verilere göre ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 13 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek 212 bin oldu. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısının 215 bin olacağı öngörülüyordu. İşgücü piyasasındaki sıkı seyrin devamına işaret eden bu verinin ardından Fed'in faiz indirimi konusunda 'aceleci olmayacağına' dair kanaat güçlenmişti. Bu durum doların güçlenmesine yol açarken altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı oluşturmuştu.

        Ancak İran-İsrail gerilimi Fed'e yönelik beklentilere rağmen altın fiyatlarında rekor seviyenin görülmesini sağladı.

        Yurt içinde de dolar/TL'nin de 32.60'ı geçmesiyle serbest piyasada gram altın 2.540 lirayla yeni zirvesini gördü. Ons fiyatındaki geri çekilmenin ardından gram altın sabah saatlerinde 2.505 liradan işlem gördü.

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