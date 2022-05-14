Altın fiyatları son dakika gelişmeleri hafta sonunun gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Güncel ve anlık altın fiyatları; Fed faiz kararı, doların güçlenmesi ve ABD’de enflasyon rakamlarının beklentileri aşmasıyla birlikte dalgalı bir seyir izliyor. Altının gram fiyatı 901 liradan alıcı bulurken çeyrek altın ise 1.441 lira bandında işlem görüyor. Peki, 14 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı takip ekranı…

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