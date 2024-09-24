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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatlarında son dakika: 24 Eylül 2024! Altında yeni rekor! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar?

        Altında yeni rekor! 24 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Altın rekor devam ediyor. Dün altının ons fiyatı 2.630 doları görürken bugün gram altın 2 bin 890 lira seviyesine ulaştı. Altındaki yükselişte Fed'in geçen hafta aldığı faiz indirim kararı etkili olurken şimdiden 7 Kasım'daki Fed toplantısına yönelik beklentiler piyasalarda etkili oluyor. Fed'den 25 veya 50 baz puanlık faiz indirimi gelmesine eşit ihtimal veriliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 24 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 07:19 Güncelleme: 24.09.2024 - 07:19
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