GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Rusya-Ukrayna savaşı ve uygulanan yaptırımlar ekonomik dalgalanmalara neden olurken güncel altın fiyatları merak ediliyor. Çeyrek altın, gram altın fiyatlarındaki son durum yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Kritik sınır olan 900 lirayı da aşan altın gram fiyatı sabah saatlerinden itibaren düşüşe geçti. İşte altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum...