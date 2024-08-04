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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları yükseliş ivmesinde! Canlı altın fiyatları grafiği nasıl? 4 Ağustos bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları yükseliş ivmesinde! 4 Ağustos bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı hafif bir düşüşle tamamlayan gram altın fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı. Bugün ons fiyatı saat 07:40 itibarıyla 2 bin 442 seviyesinde alıcı buluyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar oldu, canlı altın fiyatları nasıl? İşte, 4 Ağustos Pazar günü altın fiyatları alış-satış rakamları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 07:40 Güncelleme: 04.08.2024 - 07:40
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