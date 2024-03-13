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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları yeniden hareketlendi! 13 Mart 2024 Çarşamba canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yeniden hareketlendi! 13 Mart 2024 Çarşamba güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları, ons ve dolar kurunda meydana gelen son dakika değişimlerden etkileniyor. Son olarak her gün yeni bir rekor kıran gram altın dün düşüşe geçti. Yeni güne hafif bir yükselişle başlayan altının gram fiyatı 13 Mart Çarşamba günü 2 bin 227 lira seviyesinden alıcı buluyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 13 Mart 2024 Çarşamba Kapalıçarşı'dan canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 07:32 Güncelleme: 13.03.2024 - 07:32
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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