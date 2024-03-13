Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yaklaşık iki hafta boyunca yeni bir rekora imza atan gram altın değer kaybetmeye başladı. Son olarak 2 bin 251 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kıran gram altın bugün 2 bin 227 liradan satılıyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...