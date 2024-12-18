Canlı altın fiyatları hafta ortasında en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. FED kararı öncesinde altın fiyatlarında durgun bir seyir gözlemleniyor. Para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan da atılacak adımlara ilişkin sinyaller aranacak. Peki 18 Aralık bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, altın fiyatları son durum