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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son durum: Canlı altın fiyatları ile 18 Aralık bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son durum: 18 Aralık bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri alış ve satış rakamlarına yansıyor. Grafiği hızla değişen canlı altın fiyatları FED kararı öncesi durgun bir seyir izliyor. Fed'in faiz kararı beklenirken ons altın 2 bin 645 dolardan ve gram altın ise 2 bin 979 liradan işlem görüyor. Haftanın üçüncü iş gününde altın alacaklar bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte, 18 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış güncel rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 06:54 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:26
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