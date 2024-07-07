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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 7 Temmuz bugün altın fiyatları ne kadar? oldu? Çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları canlı son dakika: 7 Temmuz bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı son dakika alış satış tablosu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Yeni hafta öncesi cumhuriyet altını 16,068 TL'den işlem görüyor. Öte yandan çeyrek ve gram altın piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak değerlerini yenileyerek yükselişini sürdürmektedir. Peki 7 Temmuz bugün gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 07:35 Güncelleme: 07.07.2024 - 08:07
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