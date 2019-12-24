Altın fiyatları bugğn ne kadar? Altın Uzmanları, ABD ve Avrupa'da bugün başlayacak Noel tatili nedeniyle piyasalarda sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini ifade etti. Bugün çeyrek altın 466,31 liradan, gram altın ise 285,20 liradan alıcı buluyor. İşte, 24 Aralık altın fiyatları