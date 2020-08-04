Altın fiyatları ne kadar? sorusu piayasaların bugün işlem görmeye başlaması ile birlikte yanıt buldu. Altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki gerileme ile değer kaybeden altının gram fiyatı az da olsa aşağı yönlü hareket etti. Altın uzmanları, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında ise 435-450 lira bandının izleneceğini söyledi. Son altın fiyatları haberimizde...