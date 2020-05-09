Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından soruluyor. Son dönemde artışını sürdüren altın fiyatlarının artmaya devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bugün Türkiye'de piyasalar kapalı, ancak altın fiyatları dünya piyasaların işlem görmeye devam ediyor. İşte son altın fiyatları: