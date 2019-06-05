Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu yatırımcı tarafından araştırılıyor. Yurtiçi piyasalar Ramazan Bayramı nedeniyle bugün de kapalı. Ancak dünya piyaslarında altın işlem görmeye devam ediyor. İşte çeyrek altın, gram altın başta olmak üzere 5 Mayıs güncel altın fiyatları...