Altın fiyatları bugün güne yükselişle başlamasının ardından düşüşe geçti. Altın uzmanları dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi, döviz kurlarında ve altının gram fiyatında düşüşlere neden oldu." değerlendirmesinde bulundu. Bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 1 yıl vadeli kuponsuz ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli iki ihalenin, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten Memiş, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ve İngiltere parlamentosundaki Brexit oylamasının yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti. Güncel altın fiyatları haberimizde.