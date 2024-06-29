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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: DÜŞÜYOR! 29 Haziran altın fiyatları ile bugün gram altın, cumhuriyet altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika: 29 Haziran 2024 bugün canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği ile yakından takip ediliyor. Yatırımlarını altın üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar canlı altın fiyatlarını inceliyor. Bugünlerde dalgalı seyrini sürdüren cumhuriyet altın fiyatı 15,677 TL'den işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise bugün saat 07,40 itibariyle 2,326 dolardan güne başladı. Peki, 29 Haziran canlı altın fiyatları ile bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış rakamları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 07:27 Güncelleme: 29.06.2024 - 09:23
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