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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları güne düşüşle başladı! 13 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında düşüş! 13 Mart 2024 Salı canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları, ons değeri ve döviz kurundaki son dakika dalgalanmalardan etkileniyor. Dün 2 bin 251 liraya yükselerek yeni bir rekor kıran gram altın fiyatı düşüşe geçti. 12 Mart Salı gününde gram altın yüzde 0,34 düşüşle 2 bin 239 liradan satılıyor. Ekonomi gündemini takipçileri için güncel altın fiyatlarında son durumu haberimizde bir araya getirdik. İşte, 13 Mart 2024 Kapalıçarşı'dan canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 00:17 Güncelleme: 13.03.2024 - 00:17
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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