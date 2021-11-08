GRAM ALTIN FİYATLARI 8 KASIM PAZARTESİ

Gram altın fiyatları ne kadar? 8 Kasım Pazartesi günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Hemen belirtelim ki saat 07.30'da kaydedilen verilere göre gram altın 562 lira alış ve 568 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.