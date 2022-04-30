Analistler yaptığı açıklamada, jeopolitik risklerin, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve küresel büyümeye dair kaygıların devam ettiğini bildirdi. Dün ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yıllık yüzde 1,1'lik büyüme beklentilerinin aksine yüzde 1,4 ile sürpriz bir şekilde daralmasının ABD'de resesyon endişelerini güçlendirdiğini anımsatan analistler, veri sonrası ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin haziranda 75 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin 50 baz puana gerilediğini ve altına olan talebin arttığını ifade etti.

Analistler, dün yaklaşık 20 yılın zirvesini gören dolar endeksinin bundan sonraki seyrinin de emtia piyasaların yönü açısından önem taşıdığını ifade ederek, bugünün veri gündeminde ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi ve Almanya'da da büyümenin öne çıktığını ve teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

30 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları 30 Nisan Cumartesi gününde merak edilen konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hafta başından itibaren düşüşte olan altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. İşte güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

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