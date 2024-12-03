Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 4 Aralık Çarşamba günü verileri araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde canlı alış-satış rakamları takip ediliyor. Kırdığı rekorların ardından haftaya düşüşle başlayan çeyrek altın ve gram altın yeniden yükselişe geçti. Bugün saat 14.40 itibarıyla altının gram fiyatı 2.955 liradan, ons ise 2.641 liradan işlem görüyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Aralık 2024 altın fiyatları son durum...
- 1
Altın fiyatları 3 Aralık Salı gününe yükselişle başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. Saat 14.40 itibarıyla gram altın 2 bin 955 lira, çeyrek altın fiyatları 4 bin 832 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 4 Aralık 2024 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
- 2
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
3 Aralık Salı günü gram altın, 2 bin 955 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 832 liradan alıcı buluyor.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.955,2550
Satış: 2.955,5560
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.641,5600
Satış: 2.641,9100
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.728,6400
Satış: 4.832,6400
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.914,8400
Satış: 19.271,7600
-
- 7
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.561,00
Satış: 19.686,00
- 8
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.421,51
Satış: 9.659,06
- 9
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 18.902,08
Satış: 19.259,04
-
- 10
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.885,63
Satış: 20.385,37
- 11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.625,44
Satış: 2.462,60
- 12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.736,88
Satış: 2.883,46
-
- 13
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.604,00
Satış: 49.112,00