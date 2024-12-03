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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 4 ARALIK 2024: İbre yukarı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 4 Aralık Çarşamba günü verileri araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde canlı alış-satış rakamları takip ediliyor. Kırdığı rekorların ardından haftaya düşüşle başlayan çeyrek altın ve gram altın yeniden yükselişe geçti. Bugün saat 14.40 itibarıyla altının gram fiyatı 2.955 liradan, ons ise 2.641 liradan işlem görüyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Aralık 2024 altın fiyatları son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 07:27 Güncelleme: 04.12.2024 - 00:18
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