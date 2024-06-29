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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI SON DAKİKA: DÜŞTÜ! 30 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek altın, ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları canlı son durum: 30 Haziran 2024 Gram, tam, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği ile yakından takip ediliyor. Yatırımlarını altın üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar canlı altın fiyatlarını inceliyor. Bugünlerde dalgalı seyrini sürdüren cumhuriyet altın fiyatı 15,677 TL'den işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise bugün saat 15.45 itibariyle 2,326 dolardan güne başladı. Peki, 30 Haziran canlı altın fiyatları ile bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış rakamları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 07:27 Güncelleme: 29.06.2024 - 23:52
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