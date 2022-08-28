Altın fiyatları bugün hafta sonu olması sebebiyle cuma kapanışından işlem görüyor. Piyasalar gelecek Fed faiz toplantısına kilitlenmişken altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Yatırımcıların gözü ise "Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna çevrildi. Peki Kapalıçarşı anlık altın fiyatlarına göre çeyrek altın, gram altın, tam altın ne kadar? İşte 28 Ağustos 2022 Pazar günü güncel altın fiyatları ile cumhuriyet altını, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ