Altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Fed'in faiz indirimi ve yeni faiz indirimlerinin geleceği yönünde beklentiler ile Orta Doğu'daki gerilimlerden etkilenen altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Bugün ons altın 2 bin 656 liradan, gram altın ise 2 bin 919 liradan alıcı buluyor. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verileri ile bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 28 Eylül 2024 Cumartesi çeyrek altın ve gram altın fiyatları…