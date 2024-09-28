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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı grafik 29 Eylül 2024: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç lira? İşte Kapalıçarşı güncel altın alış-satış fiyatları

        Güncel altın fiyatları 29 Eylül 2024: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Fed'in faiz indiriminin ardından altın fiyatları yükseliş yaşamaya başlamış ve üst üste rekor kırılmıştı. Orta Doğu'da yaşanan İsrail-Lübnan arasındaki gerilimin artmasıyla birlikte altın daha da yükselmeye başladı. Ons altın fiyatı 2 bin 656 TL'den, gram altın fiyatı ise 2 bin 919 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 29 Eylül 2024 güncel altın kuru fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 07:46 Güncelleme: 29.09.2024 - 00:02
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