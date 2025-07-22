Gram altında tarihi rekor! Gram altın 4 bin 450 TL'yi aştı
Altın fiyatları 23 Temmuz Çarşamba verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Dün 4 bin 400 lirayı aşan gram altın, gün sonuna doğru tarihi rekoruna ulaştı ve 4 bin 450 TL'yi aştı! Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 23 Temmuz Çarşamba 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...
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Canlı altın fiyatları 23 Temmuz 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, zayıf ABD doları ve düşük Hazine tahvili getirilerinin desteğiyle bir aydan uzun süredir en yüksek seviyesine çıktı. Dün 4 bin 400 lirayı aşarak rekor kıran altının gram fiyatı ise bu bugün 4 bin 452 lira seviyesini görerek rekor tazeledi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 23 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış grafiği...
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GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR
Gram altın güne 4 bin 410 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 398 liraya gördü. Gram altın şu anda 4 bin 452 TL'den alıcı bularak, tarihi rekorunu kırdı.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.452,9470
Satış: 4.453,4540
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.425,17
Satış: 3.425,94
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.125,1700
Satış: 7.281,8600
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.499,6900
Satış: 29.037,2800
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.747,00
Satış: 28.962,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.199,51
Satış: 14.557,14
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.488,05
Satış: 29.025,25
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.159,39
Satış: 29.894,80
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.416,81
Satış: 3.389,93
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.022,82
Satış: 4.238,75
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.606,00
Satış: 72.298,00