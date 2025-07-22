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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 23 TEMMUZ 2025! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Gram altında tarihi rekor! Gram altın 4 bin 450 TL'yi aştı

        Altın fiyatları 23 Temmuz Çarşamba verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Dün 4 bin 400 lirayı aşan gram altın, gün sonuna doğru tarihi rekoruna ulaştı ve 4 bin 450 TL'yi aştı! Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 23 Temmuz Çarşamba 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 07:53 Güncelleme: 23.07.2025 - 00:30
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