Canlı altın fiyatları 23 Temmuz 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, zayıf ABD doları ve düşük Hazine tahvili getirilerinin desteğiyle bir aydan uzun süredir en yüksek seviyesine çıktı. Dün 4 bin 400 lirayı aşarak rekor kıran altının gram fiyatı ise bu bugün 4 bin 452 lira seviyesini görerek rekor tazeledi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 23 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış grafiği...