        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 8 AĞUSTOS 2025: Bugün 22 ayar bilezik, ons, ata, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ile gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 8 Ağustos 2025: Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Anlık ve canlı altın fiyatları 8 Ağustos Cuma günü yatırımcılar ve hediye olarak altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife hamlelerinin yol açtığı belirsizliğin azalmasıyla birlikte yatırımcılar güvenli liman varlıklara yöneldi. Peki bugün 22 ayar bilezik, ons, ata, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte, 8 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 07.08.2025 - 07:37 Güncelleme: 08.08.2025 - 00:13
