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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 26 ŞUBAT 2025: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları son durum 26 Şubat 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 26 Şubat 2025 Çarşamba haftanın üçüncü işlem günü için araştırılmaya başlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle birlikte altın tarafında güçlü yükseliş yaşanıyor. Fed'in erken bir tarihte faiz indirimi uygulayacağı görüşü ve güvenli liman talebiyle altın, rekor serisini sürdürüyor. Güncel verilere göre gram altın, 3 bin 435 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 07:32 Güncelleme: 26.02.2025 - 00:15
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